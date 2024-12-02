Tartışma Kanlı Bitti: Bıçaklama Olayı

Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mert T, kız arkadaşı Rabia O'nun Saraylar Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Rabia O. tarafından göğsünden bıçaklanan Mert T, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.