Tartışma Kavgaya Dönüştü, Baba Gözaltına Alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı.
Bulgurlu Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan C.G. ile oğlu Ö.G. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada av tüfeğiyle yaralanan Ö.G. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Baba C.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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