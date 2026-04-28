Tasarruf Finansmanı Trilyon TL’lik İşlem Hacmine Ulaştı

Klasik kredilerin tıkandığı noktada bireylere ev ve araç sahipliğinde alternatif sunan tasarruf finansmanı, son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm geçiriyor. Faizsiz, dayanışma temelli ve esnek ödeme modelleriyle dar ve orta gelirli ailelere kapı açan model, işlem hacminde trilyon TL’lik eşiği aştı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 2025 yıl sonu verilerine göre, sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü yüzde 251 artışla 323 milyar TL’ye ulaştı.

2021 yılında çıkarılan yasayla kanuna tabi hale gelen sektör, BDDK denetiminde ve FKB’ye bağlı faaliyet gösteriyor. Ödeme planı bankacılıkta 180 aya kadar çıkarken, bu sistemde 240 aya kadar uzayabiliyor. İki farklı model bulunuyor: Müşteri bazlı sözleşmede tahsisat tarihi önceden belirlenirken, çekilişli sözleşmede noter huzurunda çekiliş yapılıyor. Ödeme güçlüğünde 6 aya kadar taksit dondurma hakkı var, ancak tahsisat süresi de erteleniyor.

Sektör, 654 şube, 9.432 istihdam ve 1 milyonu aşan kişinin konut, araç ve iş yeri sahibi olmasıyla geniş kitlelerce benimsendiğini gösteriyor. Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlayan sistem, ekonomik büyümeye destek oluyor.