Türk Amerikan Güvenlik Vakfı, 1915 Ermeni iddialarına cevap niteliğinde bir kitap çalışması tamamladı

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NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) adlı Türk sivil toplum kuruluşu, 1915 Ermeni iddialarına cevap niteliğinde, 12 ayrı mülakattan oluşan bir kitap çalışmasını tamamladıklarını duyurdu.

TASFO Kurucu Başkanı Fatih Özonur, AA muhabirine, "Sözde Ermeni soykırımı yalanlarına karşı Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız mülakatları tamamlayarak nihayete erdirdiğimiz 'Sözde Ermeni Soykırımı Hakkında Hakikat' adlı kitap çalışmamızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özonur, Kovid-19 salgını öncesinde başlayan ve 12 ayda tamamlanması hedeflenen, ancak salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan kitap çalışmasında, ABD'de konusunda uzman 12 ayrı tarihçi ve akademisyen ile Ermeni iddialarına cevap olabilecek uzun mülakatların yer aldığını söyledi.

Kar amacı gütmeyen TASFO Derneğinin imkanlarıyla gerçekleştirilen kitap çalışmasının ilk etapta dijital baskısının okurun erişimine sunulduğunu belirten Özonur, yakın zamanda çevrim içi satış platformu Amazon'da da satışının başlayacağı bilgisini paylaştı.

New York merkezli derneğin yazılı açıklamasında kitabın tek amacının, "Tarihsel dayanağı olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarını, uzun yıllardır sahte belgeler ve görsellerle ABD'nin başkenti Washington'da kabul ettirmek için çalışan Ermeni lobisine cevap vermek." olduğu belirtildi.

Ayrıca, esere verdikleri mülakatlarla katkıda bulunan çoğu yabancı tarihçi ve akademisyenin isimleri, Prof. Justin McCarthy, Prof. Michael Gunter, Prof. Sean McMeekin, Prof. Jeremy Salt, Prof. Ömer Lütfi Taşçıoğlu, Dr. Robert B. McKay, Dr. Patrick Walsh, Dr. Maxime Gauin, Dr. Christian J Henrich, Dr. Mehmet Perinçek ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein olarak açıklandı.

İngilizce olarak hazırlanan kitabın, mümkün olan en kısa zamanda sırasıyla Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Yunanca ve Ermenice baskılarının da hazırlanması planlandığı bildirildi.