Taşımalı Eğitim Toplantısı Yapıldı

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Sandıklı ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu başkanlığında, Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, taşımalı eğitim ve okul servisleri konusunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

???????Öğrencilerin, okula zamanında ulaştırılması, taşıma araçlarının denetimi, puantajların modüle işlenmesi ve kuruma teslim edilmesi gibi konular görüşüldü.

Eroğlu, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.