Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek'i ağırladı

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dilek'i ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti. Arslan, kulübün çalışmalarını önemsediklerini belirterek başarı diledi; Dilek de İstanbul'da Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.
İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı İlker Dilek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, İstanbul'da Kastamonu'yu temsil eden kulübün çalışmalarını önemsediklerini belirtti.
Arslan, İstanbul Kastamonuspor Kulübüne faaliyetlerinde başarılar diledi.
Dilek de İstanbul'da Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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