Taşköprü'de toplu sünnet töreninde Güney Kore dans ekibi gösteri sundu - Son Dakika
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Taşköprü'de toplu sünnet töreninde Güney Kore dans ekibi gösteri sundu

Taşköprü\'de toplu sünnet töreninde Güney Kore dans ekibi gösteri sundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu. Taşköprü Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 86 çocuk için Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Sünnet Töreni düzenlendi.

17.08.2024 22:47
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Taşköprü Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 86 çocuk için Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Sünnet Töreni düzenlendi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ konuşmasında, Bu tarz etkinlikler ile şenliklerin toplumsal birlik ve sosyal bütünlüğe önemli katkılar sunduğunu söyledi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise Taşköprü'nün kadim ve kimlikli şehirlerden olduğunu anlatarak, "Taşköprü'nün köklü bir tarihi var. Tarımsal ve gastronomi ile özel bir yeri var. Bu güzel programı tertip eden belediye başkanımız ve ona yardım eden tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Çocukları sünnet olan aileleri tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sünnet şöleni programını 2011 yılında Taşköprü festivali içerisine almıştık. O tarihten bu yana festival olsa da olmasa da sünnet şölenimiz devam ediyor. Bu yıl Kültür ve Sarımsak Festivalimizi tasarruf genelgesi gereğiyle yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha etkin ve güzel bir festivalde Taşköprü halkımızla birlikte olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güney Kore'den gelen Bongsan Mask Dance-Drama ekibi, renkli kıyafetleri ve kültürlerine özgü çalgılarıyla gösteri sundu. Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kore ekibinin ardından sahneye çıkan Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları gösterisi yoğun alkış aldı. Grup Gülistan Tasavvuf Müziği dinletisi ve Semazen Gösterisinin sonrasında protokol üyeleri tarafından sünnet olan 86 çocuğa oyuncak hediye edildi.

Kaynak: AA

kastamonu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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