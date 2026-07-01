Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Aşağıemerce köyü arazisindeki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de Yangın: 5 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
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