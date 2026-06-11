Taşköprü Sarımsağı İçin Yol Haritası Hazırlanıyor - Son Dakika
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Taşköprü Sarımsağı İçin Yol Haritası Hazırlanıyor

11.06.2026 17:35
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Taşköprü sarımsağının marka değerini artırmak için stratejik yol haritası hazırlanacak.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği tescilli önemli tarım ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağının marka değerini artırmaya yönelik yol haritası belirlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Taşköprü Sarımsağı Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Projesi"nin protokolü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında sarımsağın üretiminden depolanmasına, paketlemesinden pazarlamasına kadar tüm süreçleri detaylı şekilde incelenecek.

Elde edilecek veriler doğrultusunda ürünün katma değerini artıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek stratejik yol haritası hazırlanacak.

Eraslan, buradaki konuşmasında, Taşköprü sarımsağının mevcut durumunun analiz edilerek değer zincirinin ortaya konulacağını söyledi.

Paydaşların katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar sonucunda yatırım ve proje önerilerini de içeren kapsamlı bir strateji belgesi hazırlanacağını anlatan Eraslan, "Özellikle depolama, paketleme, markalaşma ve pazarlama alanlarında yeni adımlar planlanıyor. Taşköprü'de her yıl yaklaşık 25 bin ton sarımsak üretilirken, 2 bin 500'den fazla üretici geçimini bu üründen sağlıyor. Ancak depolama ve pazarlama imkanlarının yetersizliği nedeniyle ürünün önemli kısmı hasat döneminde düşük fiyatlarla satışa sunuluyor. Hazırlanacak yol haritasıyla bu sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Arslan ise projenin ilçe tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Taşköprü sarımsağımızın marka değerini yükseltecek önemli bir süreci başlatıyoruz. Üreticilerimizin daha fazla kazanmasını sağlayacak, ürünümüzün ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü artıracak bu proje ile geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturacağız. Taşköprü'müz için üretmeye, tarımımıza değer katmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Sarımsağı İçin Yol Haritası Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ela Akyüz Ela Akyüz:
    yol haritası hazırlanıyor ama ben bilmek istiyorum bu paranın kaynağı nereden geliyor kimler bu işi yönetecek ve acaba taşköprü üreticileri bunu talep etti mi yoksa boşuna mı para harcayacağız böyle projeler her zaman iyi görünüyor ama arkasında ne var perde arkasında ne oluyor onu merak ettim çünkü insan tecrübesiyle gördü zaman zaman bu tür şeyler duvara çarpıyor 0 0 Yanıtla
  • Feza Yücel Feza Yücel:
    67 yaş ve bir de sarımsak üretimi ha valla bizim dedelerimiz hiç böyle masalara oturup yol haritası filan çizmiyordu ama neyse hayat değişiyor bazı insanlar şehirde oturup stratejik hareketler yapıyor bu iyi işte 0 0 Yanıtla
  • Aslıhan Uysal Aslıhan Uysal:
    bu proje çok iyi bir adım ama umarım sadece kağıt üzerinde kalıp uygulamaya geçmez çünkü böyle projeleri çoğu zaman sadece başlatıyoruz sonra bir şey olmuyor üreticilerimiz hala düşük fiyatlarla satmak zorunda kalıyor devlet desteklerse ve gerçekten pazarlama imkanları sağlanırsa bu sarımsağımız dünyada daha iyi yerlere gelebilir ama işin ciddiye alınması lazım 0 0 Yanıtla
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