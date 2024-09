Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

İlçeye bağlı Taşoluk Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül gecesi ilçedeki düğün salonunda gerçekleşti.

Burada konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu çalışmalar, başarılar, emek emek, ilmek ilmek örülerek bugünlere gelmemize vesile oldu." dedi.

Yiğitbaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan hayatında tarihte mutlaka milletler düşebilir, bir takım sıkıntılar yaşayabilir ama inancıyla, azmiyle, kararlığıyla, sabrıyla ayağa kalkmayı da bilir. Gerçekten inanmakla, sabırla, disiplinle nelerin başarılabildiğinin örneği bizim kızlarımız, sporcularımız. Allah'ın izniyle her zaman desteklerimiz onlarla olacak. Biz devletimizin her türlü kurumuyla her zaman yanlarında olacağız. Aileleri de tebrik ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden 18 sporcuya plaket ve ödülleri verildi.

Ödül gecesine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve sporcuların aileleri katıldı.