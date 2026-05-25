Taşova\'da Çatı Yangını: Maddi Hasar

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde İlyas Altıntaş'a ait üç katlı betonarme evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz yetkilileri sevk edildi.

Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evin çatısında maddi hasar meydana geldi.