Taşova'da Fırın Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşova'da Fırın Denetimi

Taşova\'da Fırın Denetimi
25.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta, ramazan ayı nedeniyle fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları ramazan ayı nedeniyle denetledi.

Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, portör muayene raporları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini bildiren Hancı "Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.

Hancı, pişmiş ekmeklerde ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdiklerini, üretimleriyle sağlığı olumsuz etkileyecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Taşova, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da Fırın Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğu “fotoğraf çektin“ iddiasıyla darbettiler Küçükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu "fotoğraf çektin" iddiasıyla darbettiler
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 16:03:41. #7.11#
SON DAKİKA: Taşova'da Fırın Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.