Taşova'da Halk Sağlığı Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant açıldı - Son Dakika
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Taşova'da Halk Sağlığı Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant açıldı

Taşova\'da Halk Sağlığı Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi\'nde stant açıldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant kurularak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant kurularak vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Çağlayan, bu yılın temasının "Her Gün Halk Sağlığı" olarak belirlendiğini belirterek etkinlikte anne ve çocuk sağlığı, kanserde erken teşhis, sağlık okuryazarlığı ve aşılama gibi konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalarının ve hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri almalarının önem taşıdığını ifade eden Çağlayan, sağlık durumu riskli görülen bireylerin Sağlık Merkezlerine davet edildiğini kaydetti.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Haftası'nda gerçekleştirilen etkinlikte anne ve çocuk sağlığı, kanserde erken teşhis, sağlık okuryazarlığı, aşılamanın önemi gibi birçok konuda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması, hasta olmadan önlem alınması açısından önem arz etmektedir. Bu noktada düzenlenecek etkinliklerde sağlık durumu riskli görülen bireylerimizi Sağlık Merkezlerine davet ediyoruz. Halk Sağlığı Haftası boyunca düzenleyeceğimiz tüm etkinliklere vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Halk Sağlığı Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşova'da Halk Sağlığı Haftası için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde stant açıldı - Son Dakika
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