Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Taşova-Amasya kara yolunda Ş.S. idaresindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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