Taşova'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 34 EFZ 356 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü kavşağında E.D'nin kullandığı 05 AAD 646 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.D. ile aynı otomobilde bulunan N.D. ve M.M.S. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
