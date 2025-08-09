Taşova\'da Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde tarım alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karsavul köyü Zana mevkiinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine Taşova Belediyesi ile Alpaslan köyü muhtarlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana da sıçrayan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
