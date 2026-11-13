Taşova\'daki sanayide el freni çekilmediği iddia edilen minibüsü çırak durdurdu

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, tamir için sanayiye getirilen ve el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü, çırak Ozan Kadir Caba durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Taşova ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için sanayi sitesine getirilen minibüs, park edildiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle geriye hareket etti. Sanayi sitesinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba, durumu fark edip aracı durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.