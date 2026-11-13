Taşova\'daki sanayide el freni çekilmediği iddia edilen minibüsü çırak durdurdu

Taşova'daki sanayide el freni çekilmediği iddia edilen minibüsü çırak durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Taşova ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde tamir için bırakılan minibüs, el freninin çekilmediği iddiasıyla geriye doğru hareket etti. İş yerinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba'nın müdahalesiyle duran aracın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
AMASYA'nın Taşova ilçesinde, tamir için sanayiye getirilen ve el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü, çırak Ozan Kadir Caba durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah Taşova ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamir için sanayi sitesine getirilen minibüs, park edildiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle geriye hareket etti. Sanayi sitesinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba, durumu fark edip aracı durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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