Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında telefon ve diğer dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı. Polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel gibi tanıtarak altın veya para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Broşürlerde, kamu görevlilerinin para veya altın talebinde bulunmadığı vurgulandı ve vatandaşlar dolandırıcılarla karşılaştıklarında emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

23.05.2024 14:28
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Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında telefon ve diğer dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kamu görevlilerinin para veya altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan polis, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezine haber verilmesini istedi.

Dağıtılan broşürlerde, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Dolandırıcıların arka fonda telsiz sesleriyle sizi arayıp, 'Hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı, hesabınızı dolandırıcılar ele geçirdi. Adınız veya banka hesabınız, terör örgütüne karıştı' gibi senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere kesinlikle inanmayın. Bu durumlarda vatandaşlarımız hiç çekinmeden emniyet müdürlüğümüze başvurabilir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Taşova, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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