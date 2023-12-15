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Taşova Kaymakamı Kılıç, şehit polisin ailesi ve mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Kılıç, şehit polisin ailesi ve mezarını ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1980 yılında Ankara'da şehit olan polis memuru Seyit Ahmet Yaşar'ın ailesine ziyarette bulundu.

Taşova Kaymakamı Kılıç, şehit polisin ailesi ve mezarını ziyaret etti
15.12.2023 - 17:04,
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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, 1980 yılında Ankara'da şehit olan polis memuru Seyit Ahmet Yaşar'ın ailesine ziyarette bulundu.

Şehit ailesinin Boraboy köyündeki evlerini ziyaret eden Kılıç, tüm şehitlere rahmet diledi.

Şehit ailelerinin devlete emanet olduğunu vurgulayan Kılıç, "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kılıç, daha sonra şehit polis Yaşar'ın mezarını ziyaret edip dua etti.

Kaynak: AA
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