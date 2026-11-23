Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: BELÇİM KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - YENİ Parti Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal'ın, Taşyapı'nın şikayeti nedeniyle ifadeye çağrılması üzerine inşaatı devam eden gökdelenin önünde açıklama yapıldı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, bu kent suçunun burada işlenmesine izin vermediği için, bu kent suçunu Türkiye gündemine taşıdığı için şu anda tutsak vaziyette ve onun makamında şu anda bir kayyum oturmaya devam ediyor" dedi.

Şişli'den inşaatı devam eden ve "kent suçu" olarak nitelendirilen onlarca katlı binaya ilişkin Taşyapı İnşaat şirketinin şikayeti üzerine YENİ Parti Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, emniyette ifadeye çağrıldı.

Kartal, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile inşaatı devam eden yapı önünde açıklama yaptı. 31 Ekim 2025'te yaptığı açıklama nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Şikayet dilekçesinde kent suçu sözümün yanı sıra hafriyat kamyonları ile ilgili gündeme getirdiğim ölüm ve yaralanma olaylarına, inşaatın ruhsat durumuna, deprem toplanma alanına ve olay sırasında görüntü alınmasına ilişkin ifadelerim gerekçe gösterilerek hakkımda iftira ve hakaret iddiasında bulunuluyor. O gün ne söylüyorsam ve ne sorduysam sormaya, söylemeye devam edeceğim. Çünkü bizim tek derdimiz Şişli ve Şişlili yurttaşlarımızın yaşam hakkıdır. Bugün sırf bu sebeple Şişli'nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı Silivri zindanına atan rant düşkünleri, onun sesi olduğum, Şişlilerin hakkını savunmaya devam ettiğim için beni hedeflerine oturtmuşlardır. Ne dün Emrah Başkanımız ne de ben bugün Şişli için kamu yararını savunmaktan, Şişli'nin can güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren kararların dayanaklarını kamuoyu önünde sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Şişli halkının oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Şişli'de bu büyüklükte kalan son alanlardan birinin kamuya kazandırılması için mücadele verdi. Bu alanın Şişlilerin kullanabileceği bir park, kamusal alan olarak kente kazandırılmasını savundu. Taşyapı'nın projesi ile ilgili süreç Şahan'ın yargılandığı İBB Davası'nda da gündeme geldi."

"ŞAHAN'A VE İMAMOĞLU'NA SELAM OLSUN"

Özgür Çelik de şunları söyledi:

"Burada iki utanç şu anda birbirine bakıyor. Bir tarafta Şişli Belediyesi, diğer tarafta tam arkasındaki gökdelenler. Neden iki utanç birbirine bakıyor? Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, bu kent suçunun burada işlenmesine izin vermediği için, bu kent suçunu Türkiye gündemine taşıdığı için şu anda tutsak vaziyette ve onun makamında şu anda bir kayyum oturmaya devam ediyor. İşte bu nedenle bir tarafta bir kayyum utancı, diğer tarafta bir kent suçu utancı birbirlerine bakıyorlar. Resul Emrah Şahan, bu yapılaşma için 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u' demişti. Şişli, İstanbul'da yeşil alan miktarının en düşük olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Deprem toplanma alanlarının en yetersiz olduğu, aşırı yapılaşmanın olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Şahan, 'Buradaki bu yapılaşmanın telafisi imkansız birtakım sonuçları da olacaktır' demişti. Buradan Resul Emrah Şahan'a, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve tüm tutsak yol arkadaşlarımıza selam olsun.

"ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Resul Emrah Şahan, rantçılara sesini yükselttiği için şu anda tutsak vaziyette. Bu yapılaşmayla ilgili haber yapan gazetecilere, gazetelere soruşturma açıldı. Mesela Sözcü gazetesi, bir manşet yayınladı bu alanla ilgili; dedi ki 'Emrah yatıyor, Emrullah kat çıkıyor'. Doğru. Resul Emrah Şahan 20 aydır tutsak vaziyette yatıyor, Emrullah kat çıkmaya devam ediyor. Sözcü gazetesi, bunu manşete taşıdığı için gazeteciler hakkında şu anda soruşturma açılmış durumda. Peki Şişli İlçe Başkanımız Canercan Kartal, 'Buraya bu yapılaşma neden dikiliyor? Bu kent suçu neden işleniyor ve hafriyat kamyonları burada can aldı' dedi. Bir gerçeği dile getirdiği için Şişli İlçe Başkanımıza da bir soruşturma açıldı ve ifadeye gidecek. Biz işlenen kent suçlarında, yapılan adaletsizliklerde asla sessiz kalmayacağız. Canercan Kartal Başkanımızın yanındayız ve bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara, bu kent suçlarına daha yüksek şekilde hep birlikte itiraz etmeye devam edeceğiz."