Tatbikat Gemisi Kazara Battı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatbikat Gemisi Kazara Battı

ABD-Filipin ortak tatbikatında zamanından önce batan gemi nedeniyle bölüm iptal edildi.

05.05.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile Filipinler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan, askeri birliklerce eğitim amacıyla hedef alınacak geminin zamanından önce kazara sulara gömülmesi üzerine ortak tatbikatın bu bölümünü iptal etti.

Filipinli askeri yetkililer, "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" ortak askeri tatbikatının ikinci ayağı olan "Balikatan" kapsamında batırılması planlanan "BRP Miguel Malvar" adlı geminin Zambales eyaleti açıklarında tatbikattan önce sulara gömüldüğünü açıkladı.

Filipinler Donanmasından Yüzbaşı John Percie Alcos, yaptığı açıklamada, geminin İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Donanması için yapıldığını, daha sonra sırasıyla Vietnam ile Filipinler'e geçtiğini, Manila'nın gemiyi 2021'de hizmetten çıkardığını ifade etti.

Filipinli Yarbay John Paul Salgado da geminin dalgalı denizlere dayanmasının mümkün olmadığını, zamanından önce batması nedeniyle tatbikatın bu kısmının iptal edildiğini söyledi.

Japon ve İngiliz askerlerinin gözlemci olarak katıldığı diğer tatbikatta ABD, Avustralya ve Filipinler kuvvetlerinin ihtilaflı Güney Çin Denizi kıyısındaki Palawan eyaletinde bir adayı düşmandan geri alma senaryosunu canlandırdığını belirten Salgado, böylece bölgesel güvenliğin sağlanmasında ortak ülkeler arasında artan "müşterek çalışma ve uyumun" gösterildiğini dile getirdi.

Filipinler ile ABD arasında her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" Askeri Tatbikatı'nın 24 Mart'ta başlayan "Salaknib" ayağı, 11 Nisan'da sona ermişti. 21 Nisan'da başlayan "Balikatan" ayağının ise 9 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

ABD ile Filipinler, her yıl SABAK ortak askeri tatbikatını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan da "omuz omuza" anlamına geliyor. Çin, bu tatbikata tepki gösteriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filipinler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatbikat Gemisi Kazara Battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:52:51. #7.13#
SON DAKİKA: Tatbikat Gemisi Kazara Battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.