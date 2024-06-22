Güncel

Suudi yetkililer "Normal" diyor ama hayatını kaybeden hacı sayısı 1000\'i aştı

Benzin ve motorinde ertelenen zamma da zam yapıldı

Tatil başlangıcında akıcı olan otoyol trafiği 8'inci gününde normal seyrinde ilerliyor

SAKARYA - Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde dönüş yolculuğunu sürdüren tatilcilerin Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde oluşturduğu trafik normal seyrinde ilerliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil bölgelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda akıcı yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Trafiğin normal seyrettiği otoyolda ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürüyor. Araçların rahatlıkla ilerlediği Anadolu Otoyolu havadan da görüntülendi.