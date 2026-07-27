Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Birkaç günlük tatil için köyündeki evine giden bir kadın, odanın içinde çatıdan kendisini izleyen yılanın gözlerini fark edince büyük bir korku ve panik yaşadı. O anları kadya alıp sosyal medyada paylaşan kadının videosu kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Videonun altına "Ede öyle bir yılan görsem ülkeyi değiştiririm" şeklinde yorumlar yapıldı.