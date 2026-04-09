Tatil Rezervasyonlarında Dolandırıcılığa Karşı Uyarı: Güvenli Rezervasyon İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Tatil Rezervasyonlarında Dolandırıcılığa Karşı Uyarı: Güvenli Rezervasyon İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

09.04.2026 14:47
Tüketici Hakları Derneği, tatil sezonu öncesinde dijital platformlardaki dolandırıcılık uyarısı yaptı. Tüketicilerin sahte teklifler ve dolandırıcı web sitelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründeki yoğun reklam faaliyetleri ve kötü niyetli kişilerin sahte teklifleriyle karşı karşıya kalıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dijital platformlardaki dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sosyal medyada piyasa değerinin altındaki tekliflere şüpheyle yaklaşılmasını istedi. Dolandırıcıların, orijinal siteleri taklit eden sahte web siteleri oluşturduğuna dikkat çeken Kılıç, tüketicilerin hizmet alacakları acente veya otelin resmi kanallarını ve işletme belgelerini mutlaka sorgulaması gerektiğini belirtti.

Ödeme yöntemleri konusunda uyarılarda bulunan Kılıç, kaporaların şirket hesabı yerine şahsi IBAN'lara yapılmasının sık karşılaşılan bir mağduriyet olduğunu ifade etti. Tüketicilere, ödemelerini mümkünse kredi kartıyla yapmalarını ve yazılı sözleşme talep etmelerini tavsiye eden Kılıç, sözleşmede otel adı, konum, tarih ve hizmet kapsamının net şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, reklamlardaki bilgilerin hukuken bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, tüketicilerin ilan veya internet sayfası görsellerinin kopyasını almasının önemine değindi.

Mağduriyet durumunda izlenecek yasal yollara da değinen Kılıç, 186 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, bu tutarın üzerindeki durumlarda ise tüketici arabulucusuna başvurulması gerektiğini açıkladı. Tüketici Hakları Derneği'nin, web sitesi üzerinden tüketicilere yardım ve rehberlik sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Tüketici Hakları Derneği, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Ekonomi, Güncel, Tatil, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
