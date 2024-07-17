Güncel

Tatil yerine sanayiyi tercih ettiler

Mersin'de 'Geleceğin Yıldızları Sanayide' projesi kapsamında yaklaşık 50 çocuk pense tutmadan çivi çakmaya, marangozluktan pasta yapmaya kadar değişik deneyimler yaşadı

MTSO Başkanı Çakır: "Bizim pense tutacak, çivi çakacak kişilere de ihtiyacımız var"

MERSİN - Mersin'de 'Geleceğin Yıldızları Sanayide' projesi kapsamında yaklaşık 50 çocuk pense tutmadan çivi çakmaya, marangozluktan pasta yapmaya kadar değişik deneyimler yaşadı. İki hafta süren proje çerçevesinde eğitime katılan yaşları 11 ila 13 arasındaki çocuklara alet çantası hediye edildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin- Tarsus Organize Sanayi işbirliğinde çocuklara yönelik hem meslekleri tanıtmak hem de pense tutmadan çivi çakmaya kadar değişik alanlarda el becerilerini geliştirmek için 'Geleceğin Yıldızları Sanayide' projesi başlatıldı. Yaşları 11 ila 13 arasında değişen yaklaşık 50 çocuk, MTOSB bünyesindeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki hafta süren eğitime katıldı. Çocuklara, marangozluk nasıl yapılır, bir metal bükülebilir, bir pense nasıl tutulabilir, bir çivi nasıl çakılabilir gibi farklı eğitimler verildi. Eğitim kapsamında farklı iş yerlerini ziyaret eden çocuklar, hem eğlenip hem de meslekleri tanıdı.

"Hem meslek öğrenmelerini sağlayacak hem de el becerilerini geliştirecek"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, günümüzde çocukların cep telefonlarıyla, bilgisayarlarla hayatlarına devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede çocuklara yönelik hem meslek öğrenmelerini sağlayacak hem de el becerilerini geliştirecek 'Geleceğin Yıldızları Sanayide' projesini hayata geçirdiklerini belirten Çakır, "Öncelikle 11-13 yaş arasındaki öğrencilerin pense tutmasını, çivi çakmasını, metal bükmesini anlatacak bir proje başlattık. Hayatta herkesin bir sorumluluğu, yapması gereken şeyler var. Biz bunu acaba küçük yaşta verebilir miyiz? diye yola çıktık. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası arasında yaptığımız proje ile yaz aylarında 15 günlük eğitim verdik. Çocukları, organize sanayi bölgesindeki meslek okullarına götürüyoruz. Orada bir marangozluk atölyesinde kalem yapmayı, helikopter yapmayı, kesmeyi, biçmeyi öğreniyorlar. Çivi çakmayı öğreniyorlar. Metal bükme nasıl olur? Bunu öğreniyorlar" dedi.

"Bizim pense tutacak, çivi çakacak kişilere de ihtiyacımız var"

Meslek okullarının dışarıdan olumsuz bir imajı olduğunu ifade eden Çakır, yürüttükleri proje sayesinde hem öğrencilerin hem de velilerin meslek okullarının ne kadar kaliteli ve modern olduğunu gördüklerini dile getirdi. Herkesin üniversiteyi bitirmesinin beklendiğini ifade eden Çakır, "Bizim pense tutacak, çivi çakacak kişilere de ihtiyacımız var. Hep üniversiteyi bitirmesi bekleniyor insanların, herkes mühendis oluyor. Bu sefer de pense tutacak kimseyi bulamıyoruz. Burada çocuklar hem kendi evlerinde bunları devam ettirsin, hem de küçük çalışmalarla el işçiliğini geliştirsin istiyoruz. Onlara birer alet çantası da vereceğiz" diye konuştu.

Meslek okullarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu çocuklarımıza değişik fabrikalarımızı da ziyaret ettiriyoruz. Bu ziyaretlerde de yeni meslekler öğrenebilir, belki kafalarındaki meslekler farklı bir hale gelir ya da daha somutlaşabilir. Onun için böyle bir proje gerçekleştirdik. ve çok keyifli 50'den fazla çocuğumuz var. Şu anda da çikolata yapıyorlar ve çok da memnunlar" dedi.

"Çocuk yaşta meraklarının oluşması önemli"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli de okul sonrası boşluğu değerlendirerek çocuklara üretimi tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Küçük yaşta çocukların organize sanayi bölgesinin havasını koklamasının faydalı olacağını dile getiren Tekli, şöyle konuştu: "Küçük yaşta fabrika gezmek, mesleki bilgiler edinmek önemli. Okulumuzun mevcut mesleklerini çocuklara göstermek amacıyla hem eğlenceli hem güzel vakit geçirterek onlara üretimi tanıtmaya çalıyoruz. Meslekler hepimizin bildiği gibi önemli. Her mesleğin kendine göre özellikleri, hassasiyetleri var. Çocuklara bunları yavaş yavaş aşıladığımızda ister istemez büyüyünce kendilerine yol haritası çizecekler. Mersin'de özellikle havuz sezonunda havuzu bırakıp buraya gelmeleri bizim için çok büyük bir onur. Onlara teşekkür ediyorum."

Çocuklar eğitimden memnun

Eğitime katılan öğrencilerden Hilal Koyuncu, eğitim aşamasında hiç beklemediği bir ortamla karşılaştığını söyledi. Eğlenceli bir ortamda birçok aktivite yaptıklarını anlatan Koyuncu, "Burada bitkiler diktik, altın çilek diktik, şimdi çikolata yapıyoruz. Burası bana tatil gibi oldu, benim için yazı güzelleştirdi" diye konuştu.

Azra Yıldız da eğitime katıldıktan sonra fikirlerinin değiştiğini ifade etti. Meslekleri, projeleri gördükten sonra okulun çok güzel bir okul olduğuna karar verdiğini dile getiren Yıldız, "Eğer başarabilirsem lisede buraya gelmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel projeleri olan çok güzel bir okul. Yaz okulunu da çok beğendim. Çok eğleniyorum, verimli vakit geçiriyorum" dedi.

Azra Gülmen ise eğitim sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini belirterek, "Buraya geldik, yeni meslek dalları edindik. Çok eğlenceli geçti, bize de motivasyon oldu" diye konuştu.