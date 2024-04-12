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Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce araç kuyruğu

Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de geri dönüş için yollara akın eden tatilcilerin oluşturduğu kilometrelerce araç kuyruğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara- Samsun D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinden başlayan araç trafiği, Yahşihan ilçesine kadar uzadı. Yaklaşık 25 kilometre kadar oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, Kırıkkale- Kayseri kara yolunun kesiştiği kavşakta da araçlar tampon tampona ilerledi. Ulaşımın aksamaması için de trafik ekipleri ise bölgede yoğun mesai harcıyor. Trafik akışının yoğun olduğu bazı noktalarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kara yolları ekipleri, bayram süresince trafiğin yoğun olduğu bazı kavşakları geçici olarak araç geçişine kapattı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.