Tatilcilerin bıraktığı çöpler temizleniyor - Son Dakika
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Tatilcilerin bıraktığı çöpler temizleniyor

Tatilcilerin bıraktığı çöpler temizleniyor

Kurban Bayramı tatilini denize girerek geçiren vatandaşlardan geriye kalan çöpler, Hatay'da hummalı bir şekilde temizleniyor.

22.06.2024 08:44  Güncelleme: 08:50
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Tatilciler gitti, geriye çöpleri kaldı

Bayram tatilini denize girerek geçiren vatandaşlardan geriye kalan çöpler için hummalı temizlik

HATAY - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek denize girmek için Hatay'a gelen tatilcilerden geriye kalan çöpler, ekipler tarafından hummalı bir şekilde toplanıyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve 40 dereceyi bulan sıcakta serinlemek isteyen vatandaşlar Akdeniz'e akın etti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman gibi çevre illerde yaşayan vatandaşların tercihi doğallığını koruyan Hatay'ın sahilleri oldu. Tatilin bitmesine sayılı günler kala bölgeyi terk eden vatandaşlardan geriye çöpleri kaldı. Akdeniz'in incisi olan Arsuz ilçesinin eşsiz sahili de çöple doldu. Çöpler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başladı. Torbalarca çöp, ekipler tarafından hummalı bir şekilde doğadan arındırıldı.

9 günlük bayram tatili için Arsuz'a gelen 25 yaşındaki Yusuf Demir, "Geldiğimde gördümki insanlarımızın aslında bireysel değil, hep bir organize olması lazım. Yani doğaya bıraktığımız çöplere duyarlı olmamız lazım. Ama görüyorumki maalesef insanlarımız, bu konuda duyarlı değil. Herkesi aynı şekilde yargılayamayız ama sahilin çöplerle dolu olduğunu gördüm. Ben belediyemizden inan ki memnunum çalışmalar olsun, faaliyetler olsun, insanlara duyarlı yani daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyorlar. Küçük bir çocuktan, büyük bir yetişkine doğru herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben sabahtan beri buradayım, yani hemen hemen onlarla aynı saatlerden beri buradayım, sonuçta eğlenmeye geldim ve tahmini söylüyorum, 10 torbaya yakın çöp topladılar yani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hatay, Turizm, Güncel, Son Dakika

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