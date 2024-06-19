Tatilcilerin dönüş yolunda uykusuz kalmamaları önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatilcilerin dönüş yolunda uykusuz kalmamaları önemli

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, tatilcilerin dönüş yoluna çıkmadan önce en az 8 saat uyumaları gerektiğini belirterek, sürüş sırasında uykusuzluk hissedilirse aracın güvenli bir yere çekilip kısa bir uyku molası verilmesi gerektiğini söyledi. Şener ayrıca, araç kontrollerinin yapılması, trafik kurallarına uyulması ve düzenli aralıklarla mola verilmesinin önemine dikkat çekti.

19.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, tatilcilerin dönüş yoluna çıkmadan önce en az 8 saat uyumaları gerektiğini belirterek, "Sürüş sırasında uykusuzluk hissederseniz ve gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızı güvenli bir yere çekip 25 dakikayı geçmeyecek kısa bir uyku molası vermelisiniz." dedi.

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle İstanbul'a dönecek tatilcileri, trafikte uzun araç kuyrukları ve yorucu bir yolculuk bekliyor.

Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, uzun yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları AA muhabirine anlattı.

Yolculuk öncesinde yeterli uyku almanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şener, "Sürücüler, dönüş yolculuğu sürelerinin yoğunluktan dolayı uzayabileceğini bilmeliler. Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almaları gerekiyor." diye konuştu.

Tatil süresince yapılan ziyaretlerin, uzun sohbetlerin, denizde geçirilen zamanın ve değişen yatma saatlerinin yarattığı yorgunluğa dikkati çeken Şener, bu yorucu etkilerin bayram dönüşünde daha fazla hissedileceğini belirtti.

Araç kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Şener, lastiklerin diş derinliği ve basınçlarının, aracın katalog değerlerine uygun olmasının güvenli bir yolculuk için çok önemli olduğunu söyledi.

Şener, diğer sürücüler tarafından algılanmayı sağlayacak araçların farları, sinyal lambaları ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Güneşli havalarda sürüş yaparken gözleri kısmanın konsantrasyonu bozabileceğine vurgu yapan Şener, sürücülere uygun güneş gözlüğü takmaları, tünellerden geçerken de bu gözlükleri çıkarmaları uyarısında bulundu.

"Yola bir gün önce veya sonra çıkmaları daha uygun"

Trafik kurallarına uyulmasının önemine değinen Şener, özellikle uzun yolculuklarda çocukların güvenliği için uygun çocuk koltuğu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Trafikte acele edilmemesi ve yolculuk planlanırken olası aksiliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Şener, "Eğer sürücü sabırsızsa, yola bir gün önce veya sonra çıkması daha uygun olacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Uzun mesafeli sürüşlerde düzenli aralıklarla mola verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Sürüş süresi 2 saati veya mesafe 200 kilometreyi aşıyorsa, bu 'uzun mesafeli sürüş' olarak kabul edilir. Uzun yolculuklarda yolunuzu planlarken, düzenli aralıklarla mola vererek yolculuğunuzu bölmek önemlidir. Eğer sürüş sırasında uykusuzluk hissederseniz ve gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızı güvenli bir yere çekip 25 dakikayı geçmeyecek kısa bir uyku molası vermelisiniz. Bu kısa uyku, 'güç uykusu' olarak adlandırılır ve sizi yeniden enerjik hale getirir."

Cep telefonu kullanımının sürüş güvenliğini olumsuz etkilediğini vurgulayan Şener, sadece sürüşe odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özgür Şener, geniş yollarda trafik akışının daha çabuk sağlandığını belirterek, bilinmeyen alternatif yolların daha zorlu ve riskli olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

trafik, Tatil, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilcilerin dönüş yolunda uykusuz kalmamaları önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tatilcilerin dönüş yolunda uykusuz kalmamaları önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement