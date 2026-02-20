Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı - Son Dakika
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı

Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
20.02.2026 12:00
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tatlıcıda çalışanın ayaklarıyla hamur yoğurduğu skandal görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Denetimden sonra tatlı imalathanesi ve satış yeri olmak üzere iki ayrı dükkan mühürlendi.

Sakarya'nı Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.

İKİ DÜKKAN DA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

