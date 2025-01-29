İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphe üzerine durdurulan E.S.'nin üst araması yapıldı. Bu sırada jandarmanın yanında bulunan narkotik dedektör köpeği, E.S.'nin ayakkabısına tepki verdi. E.S.'nin ayakkabı tabanında 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Ayakkabı Tabanında 500 Gram Eroinle Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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