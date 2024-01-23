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Tatvan'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi - Son Dakika
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Tatvan'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde beklenen kar yağışının etkili olmaması, tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyerek vatandaşları endişelendiriyor. Kar yağışının az olmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı ve çimler yeşillendi.

Tatvan\'da Beklenen Kar Yağışı Gerçekleşmedi
23.01.2024 - 23:02,
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Tatvan kara hasret kaldı

BİTLİS - 'Karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'in Tatvan ilçesinde beklenen kar yağışının etkili olmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Kar yağışı miktarının önceki yıllara oranla düştüğü Tatvan ilçesinde, ağaçlar çiçek açtı, çimler yeşillendi. Kar yağışının az olmasının tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemesinden korkan vatandaşlar, ağaçların çiçek açmasını ve çimlerin yeşillenmesi karşısında kara kara düşünüyor.

Ağaçların çiçek açtığını ve çimlerin yeşerdiğini söyleyen İshak Deli, "Bu sene uzmanlara göre el-nino soğukları bekleniliyordu. Çevreye baktığımızda kar yok, soğuk yok. Çimlerin yeşerdiğini görüyoruz" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, son 3 yılda yapılan ölçümlerde ocak aylarında en düşük kar yağışının 2023 yılında yaşandığı, 2024 yılının Ocak ayında ise 111 santimetre kar ile yükselişe geçtiği gözlemlendi. Verilere göre 2021 yılının Ocak ayında yağan kar miktarının 338, 2022 yılının Ocak ayında yağan kar miktarının 270, 2023 yılının Ocak ayında 84 ve 2024 yılının aynı ayında ise 111 santimetre kar yağışı olduğu ölçüldü.

Kaynak: İHA
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