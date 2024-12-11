Tatvan'da Ebru Kursu Kursiyerleri Ruhunu Dinlendiriyor

Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan ebru kursunda 20 kursiyer eğitim alıyor.

Gençlik Merkezi'nde açılan kursun eğitmeni Rabia Pirol, kursu hobi amaçlı açtıklarını söyledi.

Pirol, 20 kişinin katıldığı kursun 5 ay süreceğini belirtti.

Kursiyerlerden Rumeysa Çakmak ise "İki aydır kursa devam ediyorum. Gerçekten insanın ruhunu dinlendiriyor. İnsan sağlığına iyi geliyor. Kursa devam edeceğim." dedi.

Kursiyer Dilara Şerme de "Keyif aldığım güzel bir ders. Buraya kendimi geliştirmek için geliyorum." diye konuştu.