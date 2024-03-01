Tatvan\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

İbadullah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Yaşam Alışveriş Merkezi önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Sidar Yoldaş, Filistinlilere uygulanan ambargonun kaldırılması, insani yardımların biran önce ulaştırılması gerektiğini söyledi.

İsrail zulmünün son bulmasını istediklerini ifade eden Yoldaş, şunları kaydetti:

"İsrail, aralıksız sürdürdüğü bombardımanlar neticesinde Gazze'de çoluk çocuk, yaşlı genç demeden adeta bir katliam gerçekleştiriyor. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 11 bin çocuk, 8 bin kadın olmak üzere 25 binden fazla Filistinli öldürüldü. Son günlerde ise Gazze halkının Refah Sınır Kapısı'nın gıda malzemelerinin geçişine kapalı olduğundan dolayı Filistinlilerin açlığa mahkum edildiğine şahit oluyoruz. Hem saldırılar hem de Refah Kapısı'ndan yardım girişlerinin yasaklanması nedeniyle Gazze halkı açlıkla ve susuzlukla mücadele ediyor. Gazze'de açlık krizi, özellikle çocukların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yöneticiler sessizliğini korurken, Gazze halkı açlık felaketinin eşiğindedir. Sosyal medyaya her gün ellerinde boş tabak ile yemek arayan çocukların görüntüleri düşüyor."