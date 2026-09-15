Tatvan'da kalp hastası 1 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve kalp hastası olduğu belirlenen 1 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edildi. Entübe haldeki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp hastası olan 1 günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin kalp hastası olduğu belirlendi.
Bunun üzerine entübe edilerek tedavisi sürdürülen bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.
Hastanenin pistine götürülen bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans helikoptere alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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