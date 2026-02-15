Tatvan'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Tatvan'da Kan Bağışı Kampanyası

15.02.2026 10:44
Tatvan'da Kızılay ve ÖNDER iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi, vatandaşlar destek verdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Türk Kızılay ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kan bağışında bulunan Gülbeyaz Karakurt, bağışın toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Karakurt, "Zaman zaman kan bağışı yapıyorum. Hem kendi sağlığımız hem de ihtiyaç sahipleri için kan vermek çok önemli. Sağlıklı herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Murat Koçyiğit ise şimdiye kadar 29 kez kan bağışında bulunduğunu anlattı.

Hem hayat kurtarmak hem de sağlığını korumak için düzenli olarak kan verdiğini dile getiren Koçyiğit, "Kan bağışında bulunmayı hem insani bir sorumluluk hem de sağlığımı korumaya katkı sağlayan bir alışkanlık olarak görüyorum. Bir ünite kanın acil durumlarda birden fazla hastaya umut olabildiğini unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

