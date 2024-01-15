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Bitlis Tatvan'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağışların ardından belediye ekipleri, 38 iş makinesi ve 70 personelle sokak ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin gece gündüz çalışarak vatandaşlara daha iyi hizmet etmeyi amaçladığını belirtti.

Bitlis Tatvan\'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
15.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:07
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 38 iş makinesi ve 70 personelle sokak ile caddelerde çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadeleye ilişkin çalışmaların hazırlıklarını geçen ay tamamladıklarını belirtti.

Geylani, "Kar yağışının ilk günü itibarıyla yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladık. Çarşı merkezinde ve tüm mahallelerimizde ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA
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