Tatvan'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Tatvan'da Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

18.06.2026 17:13
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarındaki lastiklerden çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarına atılan lastiklerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esentepe ile Karşıyaka mahalleleri arasında dereye atılmış araç lastikleri kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans, doğalgaz, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kara yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yapılan incelemede doğalgaz hattında sorun olmadığı anlaşıldı, tedbir amaçlı olarak bölgedeki elektrik enerji hattı kesildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tatvan, Bitlis, Güncel, Çevre, Yaşam, Olay, Son Dakika

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