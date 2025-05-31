Tatvan'da Lastikte 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

Bu kapsamda, durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, aracın lastiğine gizlenmiş 8 parça halinde 4 kilo 54 gram skunk buldu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.