Tatvan\'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
B.Ü. yönetimindeki 01 DTR 33 plakalı minibüs, Tatvan- Van kara yolu Alacabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
