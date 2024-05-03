Tatvan'da öğrencilere hayvan sevgisi semineri düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da öğrencilere hayvan sevgisi semineri düzenlendi

Tatvan\'da öğrencilere hayvan sevgisi semineri düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi konulu bir seminer düzenlendi. Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Rehber Altıntaş, seminerde hayvan sevgisinin önemine vurgu yaparak, çocuklara bu değerin aşılanması gerektiğini belirtti. Altıntaş, Tatvan Belediyesi ile yapılan işbirliğinin devam edeceğini ve genellikle 7-11 yaş aralığındaki öğrencilere bu eğitimlerin verildiğini ifade etti.

03.05.2024 16:34
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere yönelik hayvan sevgisi konulu seminer düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda verilen seminerle ilgili açıklama yapan konuşan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Rehber Altıntaş, hayvan sevgisinin önemine değindi.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Altıntaş, "İlk ve ortaokullarda hayvan sevgisinin çocuklar için önemini, bunun üzerindeki kıymeti noktasında öğrencilere eğitim vermekteyiz. Tatvan Belediyesiyle yaptığımız bu işbirliği devam edecek. Genellikle 7 ve 11 yaşlardaki öğrencilere bu eğitimleri vermekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da öğrencilere hayvan sevgisi semineri düzenlendi - Son Dakika

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