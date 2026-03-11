Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcunun valizinde gizlenmiş 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 18 parça halinde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Uyuşturucu Baskını: 4.8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?