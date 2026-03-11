Tatvan'da Uyuşturucu Baskını: 4.8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Tatvan'da Uyuşturucu Baskını: 4.8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

11.03.2026 16:45
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir valizde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcunun valizinde gizlenmiş 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 18 parça halinde 4 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

