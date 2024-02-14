Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Karbastı köyündeki okulu ziyaret etti - Son Dakika
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Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Karbastı köyündeki okulu ziyaret etti

Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Karbastı köyündeki okulu ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hizan'ın Karbastı köyüne bağlı Taş Mezrası İlkokulunu ziyaret etti. Gençlerin İyilik Ağacı Projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette, gönüllü gençler öğrencilerle oyunlar oynadı ve giyim ile kırtasiye malzemeleri hediye etti. Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, köy okullarını ziyaret ettiklerini ve Karbastı köyünün Taş mezrasına giderek öğrencilere yardımlarda bulunduklarını belirtti.

14.02.2024 12:01
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hizan'ın Karbastı köyüne bağlı Taş Mezrası İlkokulunu ziyaret etti.

"Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında okula giden gönüllü gençler, yakından ilgilendikleri öğrencilerle oyunlar oynadı, giyim ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlik merkezi çalışmaları ve gençlik faaliyetleri kapsamında köy okullarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Karbastı köyünün Taş mezrasına gittiklerini belirten Avşar, gönüllü gençlerin götürdükleri giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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