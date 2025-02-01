Tatvan Sahiline Güneşli Kalabalık

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Tatvan'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte Tatvan sahilinde yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaş, göl kenarında yürüyüş yaparken, kimi vatandaş ise banklarda oturup manzaranın keyfini yaşadı. Bazı aileler ise çocuklarıyla vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı.

Sahilde bulunan Server Bakırhan isimli vatandaş, Tatvan'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Hava bugün çok güzel, herkesi Tatvan sahiline bekliyoruz. Burada vakit geçirmek çok keyifli" dedi.

Göl kenarında ailesiyle vakit geçiren Eymen Kılıç isimli vatandaş da, "Hava çok güzel, herkes ailesiyle birlikte sahilde zaman geçiriyor. Ancak kar yağışını da ümitle bekliyoruz. Tatvan kışın da ayrı bir güzel oluyor" ifadelerini kullandı.