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Taurus Golf Kulübü, Mahmut Var Anısına Düzenlenen Turnuvanın Gelirini Türk Eğitim Vakfına Bağışladı - Son Dakika
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Taurus Golf Kulübü, Mahmut Var Anısına Düzenlenen Turnuvanın Gelirini Türk Eğitim Vakfına Bağışladı

Taurus Golf Kulübü tarafından düzenlenen golf turnuvasının geliri, turizmci Mahmut Var'ın anısına Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı. Turnuvaya 100 golfçü katıldı ve Recep Turan şampiyon oldu. Turnuva sonunda dereceye girenler ödüllerini Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ ve iş insanı Salih Fazlıoğlu'ndan aldı. Turnuvanın geliriyle çocuklara yardım etmek istediklerini belirten Taurus Golf Kulübü Onursal Başkanı Recep Turan, Mahmut Var'ın bu tür yardım faaliyetlerinde bulunan bir ağabey olduğunu ve onun anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Taurus Golf Kulübü, Mahmut Var Anısına Düzenlenen Turnuvanın Gelirini Türk Eğitim Vakfına Bağışladı
08.01.2024 - 10:59,
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Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına düzenlenen golf turnuvasının geliri, Türk Eğitim Vakfına bağışlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahasında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen turnuvaya Taurus Golf kulübü üyesi 100 golfçü katıldı.

Bir gün süren turnuvada Recep Turan şampiyon, Hasan Ceylan ikinci, Ahmet Çağıl üçüncü oldu.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ ile iş insanı Salih Fazlıoğlu, turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Türkiye Gol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Taurus Gol Kulübü Onursal Başkanı Recep Turan, turizmci Mahmut Var'ın ölümümün 7. yılında turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladıklarını bildiren Turan, "Mahmut Bey, kendisi bu tür yardım faaliyetlerinde bulunan bir ağabeyimizdi. Dolayısıyla biz o rahmetli olduktan sonra Türk Eğitim Vakfıyla beraber elimizden geldiği kadar arkadaşların desteğiyle çocuklara yardım etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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