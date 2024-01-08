Taurus Golf Kulübü, Mahmut Var Anısına Düzenlenen Turnuvanın Gelirini Türk Eğitim Vakfına Bağışladı

Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına düzenlenen golf turnuvasının geliri, Türk Eğitim Vakfına bağışlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahasında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen turnuvaya Taurus Golf kulübü üyesi 100 golfçü katıldı.

Bir gün süren turnuvada Recep Turan şampiyon, Hasan Ceylan ikinci, Ahmet Çağıl üçüncü oldu.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ ile iş insanı Salih Fazlıoğlu, turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Türkiye Gol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Taurus Gol Kulübü Onursal Başkanı Recep Turan, turizmci Mahmut Var'ın ölümümün 7. yılında turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladıklarını bildiren Turan, "Mahmut Bey, kendisi bu tür yardım faaliyetlerinde bulunan bir ağabeyimizdi. Dolayısıyla biz o rahmetli olduktan sonra Türk Eğitim Vakfıyla beraber elimizden geldiği kadar arkadaşların desteğiyle çocuklara yardım etmek istiyoruz." diye konuştu.