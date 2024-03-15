TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ramazan etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ramazan etkinlikleri düzenledi

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı\'nda Ramazan etkinlikleri düzenledi

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan ayı dolayısıyla sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi. Yolcular ve havalimanı personeli, Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisini izlerken, ebru yapma fırsatı da yakaladı. Etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün devam edecek.

15.03.2024 13:07
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TAV Havalimanları tarafından ramazan ayı dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, yolcular ve havalimanı personeli, hem ebru yaptı hem de sema gösterisini izledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini yolculara yaşatmak isteyen TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi.

Yolcular ve havalimanı personelinden ilgi gören etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün yapılacak.

İç hatlar giden yolcu katında kurulan stantta, ebru yapmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, yaptıkları eserleri anı olarak yanlarında götürdü. Bazı vatandaşlar da semazenlerin sema gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.

"Zor görünüyordu ama aşkı akıtmak gibiymiş"

Kars'a kültür gezisine gitmek için havalimanında bulunduğunu söyleyen Hacer Balcı, ilk kez ebru yapma fırsatı yakaladığını ifade ederek, "Çok güzel bir deneyimdi. Hep yapmak istiyordum burada nasip oldu." dedi.

Maide Soylu ise ebru yapmayı deneyimlemenin kendisi için güzel bir anı olduğunu belirtti.

Yaptığı eseri çerçeveletip evine asacağını anlatan Soylu, "İlk defa deneyimledim. Güzel de bir sonuç çıktı. Hatta bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Dışarıdan zor gözüküyordu ama aşkı akıtmak gibiymiş. Keyifliydi, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Semazenlerin sema gösterisini izleyen Mehmet Yılmaz da "Sanki Konya'daymışım gibi bir his verdi. Uçağı kaçırırım diye erken geldim. Sıkılırım diye düşünüyordum ama iyi ki erkenden gelmişim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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