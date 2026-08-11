Tavşan Adası\'nda Deniz Koruma Çalışmaları

Tavşan Adası ve çevresinde sürdürülen deniz koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Sıfır Atık meselesi, çevre meselesi. Sadece bir günlük, bir haftalık ya da bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşması için, bunun bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin sahiplenmesi, 7'den 70'e her birimizin bunu içselleştirmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2017 yılından itibaren Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında, Tavşan Adası ve çevresinde sürdürülen deniz koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül, program kapsamında Tavşan Adası ve çevresindeki denizsel ekosistemlerin korunması, bilimsel araştırma, aktif restorasyon ve teknoloji destekli izleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programa Vali Gül'ün yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağırbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı ile dernek yetkilileri katıldı.

'SIFIR ATIK MESELESİ, ÇEVRE MESELESİ SADECE BİR GÜNLÜK, BİR HAFTALIK BİR ETKİNLİK DEĞİL'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Aslında yaşadığımız şehirde de etrafımızdaki şehirlerde de, dünyanın çeşitli yerlerinde de gördüğümüz şey şu: Kirlenmenin en önemli sebebi, belki de tek sebebi insan. İnsan baskısı ortadan kalktığında, kirlenme durduğunda doğa bir şekilde kendini yeniliyor. Ama o ya da bu sebepten dolayı kirlendiyse, bunun tekrardan temizlenmesi maddi manevi bir zaman alsa da bir maliyet oluştursa da bu da mümkün. İşte burada, Tavşan Adası'nda kıymetli başkanımızın bize anlattığı, Samet Başkanımızın daha etraflıca bilgi verdiği bu konuda da güzel örneklerimiz var. Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor. Devletin yaptığına sivil toplum kuruluşlarının destek olması, bu anlamda bir kültür oluşturulması için çalışması da en az kamunun yaptığı kadar kıymetli. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ettiği Sıfır Atık Vakfımız, gördüğünüz gibi, birçoğuna şahitlik ettiğiniz gibi, neredeyse her hafta, her ay dünya çapında ses getirecek etkinlikler yapıyor. Bu şunu gösteriyor: Sıfır Atık meselesi, çevre meselesi, sadece bir günlük, bir haftalık bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşması için, bunun bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin sahiplenmesi, 7'den 70'e her birimizin bunu içselleştirmesi gerekiyor. İnşallah başta Sıfır Atık Vakfımız olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları, kıymetli başkanlarımız ve destek verecek hemşehrilerimizle birlikte iyi örneklerin çoğaltıldığı, kötülüklerin ortadan kalktığı, bozulmanın durdurulduğu bir gelecekte yeni etkinliklerde bir araya gelmek istiyoruz. Ben tekrardan emeği geçen dernek başkanlarımıza, vakıf başkanımıza ve bu işleri himaye eden saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bu güzellikleri hemşehrilerimizin görmesini istirham ediyorum" dedi.

'HAYALET AĞLARDAN DOLAYI BUGÜN DENİZ TABANINDAKİ CANLI YAŞAMI GERÇEKTEN TEHDİT ALTINDA'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, "Tavşan Adası'nda bilimsel araştırma, koruma, restorasyon ve sürekli izleme bir arada yürütülüyor ve buradaki çalışmanın, inşallah önümüzdeki günlerde Marmara Denizi'mizde ve diğer denizlerimizde de daha fazla yaygınlaşması için çalışmalarımız devam edecek. Bu bölgede mercan habitatları güçlendiriliyor. Deniz tabanındaki hayalet ağlar temizleniyor ve bu atıkların yeniden ham maddeye dönüşmesiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor. Bu noktayı çok önemli buluyorum. Ne yazık ki bugün denizlerimizdeki en büyük tehlikelerden, en büyük tehditlerden bir tanesi de hayalet ağlar. Ne yazık ki hayalet ağlardan dolayı bugün deniz tabanındaki canlı yaşamı gerçekten tehdit altında. Çünkü denizlerden çıkardığımız bir atığı yeniden kaynağa dönüştürebiliyorsak, burada yalnızca denizlerimizi temizlemiyoruz. Aynı zamanda sıfır atık anlayışımızı sahada uygulamış oluyoruz. Türkiye'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık hareketinde de tam olarak bu var. Kaynaklarımızı korumak, atığımızı azaltmak ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmak var" diye konuştu.

'11 YILLIK BİR RESTORASYON ÇALIŞMASININ, KORUMA HİKAYESİNİN TAM OLARAK GÖBEĞİNDEYİZ'

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, "Tavşan Adası Deniz Koruma Alanı'ndayız. 11 yıllık bir restorasyon çalışmasının, koruma hikayesinin tam olarak göbeğindeyiz. Marmara Denizi artık yaşamıyor mu, ne derecede dediğimizde aslında bir umut olduğumuz, ülkemizin şu anda hem sıfır atık kapsamında hem COP kapsamında tam olarak örnek bir pilot bölgedeyiz. Bu alan, 7 buçuk milyon metrekare alanında Cumhurbaşkanlığımız tarafından korunması gerekli esas alan ilan edildi ve 700'e yakın kök mercanın burada restorasyonu yapılıp, hayalet ağlar temizlenip, örnek koruma statüsü ve çalışmaları yürütülüyor. Yaptığımız buradaki iyi örneği artık bir pilot çalışma olarak, COP'umuzun da sahibi olduğu Antalya'mızda, ülkemizde İç Adalar'da, Antalya Valiliğimizle beraber ikinci bir örnek çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Oradan da hem Türkiye'mizde Marmara Denizi'mize hem de Akdeniz'de, Antalya'da COP'a ve dünyaya şunu söyleyeceğiz: Türkiye, 30x30 hedeflerini sözde ve masada değil, sahada aktif olarak tüm paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla beraber iyi örneklerini yönettiğimiz bir alan" ifadelerini kullandı.