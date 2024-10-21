Tavşan İmparatorluğu Festivali\'nde!

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Yönetmen Seyfettin Tokmak'ın yeni filmi "Tavşan İmparatorluğu"nun dünya prömiyeri, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto Sinema Günleri desteğiyle çekilen filmin müziklerini Erkan Oğur besteledi.

Festival, 8-24 Kasım'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek.

Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay yer alıyor.

Yetişkin dünyasının ağır yükleri altında ezilen çocukların özgürleşme arayışının ele alındığı film, tazı yarışlarından kurtarabildiği tüm tavşanları terk edilmiş bir madende toplamak ve özgürce yaşayacakları bir dünya inşa etmek isteyen Musa'nın hikayesini anlatıyor.