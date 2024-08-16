Tavşanlı'da çıkan yangında iki ev zarar gördü - Son Dakika
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Tavşanlı'da çıkan yangında iki ev zarar gördü

Tavşanlı\'da çıkan yangında iki ev zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

16.08.2024 17:21
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki evin zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıköy beldesi Değirmisaz köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki eve sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi ve Tunçbilek belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangınla mücadele görevlileri yönlendirildi.

Yakındaki ormanlık alana sıçrama riski bulunan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

İki evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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