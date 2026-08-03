Tavşanlı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavşanlı\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yangın can kaybı olmadan söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Aydınlar köyünde Fatih Yakut'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine ait su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı
Almanya’da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Çanakkale Bayramiç’teki yangın kontrol altına alındı Çanakkale Bayramiç’teki yangın kontrol altına alındı

21:25
Yaptığı açıklama başına dert oldu Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Yaptığı açıklama başına dert oldu! Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 21:35:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.