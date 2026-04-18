Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

18.04.2026 01:49
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Barış Doğanay (33) idaresindeki 43 LN 378 plakalı otomobil, Tepecik yolunda beton direğe çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Fatma A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Doğanay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, Trafik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 01:56:03.
